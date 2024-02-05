Владельцы беспилотных авто в России не смогут заполнять европротокол при ДТП

13:34 2024-02-05
Владельцы беспилотных авто в России не смогут заполнять европротокол при ДТП

С 2025 года по российским дорогам начнут ездить автомобили-беспилотники. В связи с этим Минтранс подготовил документ, регламентирующий допуск таких машин на дороги.

Для того, чтобы авто с беспилотной системой управления допускалось на российские дороги, оно должно обладать "бортовым устройством регистрации событий", которое в народе называют "чёрным ящиком".

При аварии с участием такого автомобиля участники ДТП не смогут самостоятельно заполнить европротокол, поэтому к месту инцидента нужно будет обязательно пригласить сотрудника ГИБДД.

Кроме того, страховые компании смогут подавать в суд на владельца беспилотного авто при аварии, если тот вовремя не обновил программное обеспечение машины.

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