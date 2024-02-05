Владельцы беспилотных авто в России не смогут заполнять европротокол при ДТП

Для того, чтобы авто с беспилотной системой управления допускалось на российские дороги, оно должно обладать "бортовым устройством регистрации событий", которое в народе называют "чёрным ящиком".

При аварии с участием такого автомобиля участники ДТП не смогут самостоятельно заполнить европротокол, поэтому к месту инцидента нужно будет обязательно пригласить сотрудника ГИБДД.

Кроме того, страховые компании смогут подавать в суд на владельца беспилотного авто при аварии, если тот вовремя не обновил программное обеспечение машины.