В Англии прямо на улице города заметили припаркованный Rover P4 1961-го года выпуска

Интересные транспортные средства можно найти в Британии на свалках, пишет Аutoweek.com.

Там был обнаружен журналистами издания один из самых последних автомобилей, когда-либо созданных с маркировкой Talbot - фургон-кемпер Talbot Express производства Fiat.

А в городе Йорк - хорошо сохранившийся седан Rover P4 1961-го года, припаркованный на улице. Раритет стоял рядом с обычной техникой.

"Rover P4 выпускался с 1949 по 1964 год и в свое время считался престижным седаном класса люкс. Модель 100 оснащена 2,6-литровым шестицилиндровым двигателем F-head", - уточняет издание.

Владелец авто рассказал, что это не единственная винтажная машина, которой он владеет. У него есть и другие возрастные "роверы".