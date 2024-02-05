Toyota не откажется от авто с двигателем внутреннего сгорания

Глава правления японского автобренда Toyota Акио Тойода уверен, что технологический прогресс не заставит автопром полностью отказаться от машин с двигателем внутреннего сгорания.

По мнению Тойоды, в будущем лишь 30 процентов мирового автомобильного рынка будет приходиться на электрокары, тем самым сохранив доминацию авто с ДВС.

Примечательно, что в 2022 году компания Toyota продала лишь 20 тысяч электромобилей, что составляет всего 0,2 процента от общего количества проданных машин Toyota в том году.