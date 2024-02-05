Саудовская Аравия представила первый в мире полицейский электромобиль

Накануне в Эр-Рияде прошла Всемирная выставка обороны, на которой показали электромобиль Lucid Air. В ходе мероприятия было объявлено, что саудовские полицейские пересядут на данный электрокар, специально переоборудованный для нужд отечественного МВД.

Аккаунт МВД Саудовской Аравии в соцсетях опубликовал фото, на котором Lucid Air представлен с диковинной сиреной, выполненной в стиле научно-фантастических фильмов 1980-ых.

Электромобили Lucid Air начали собирать в Саудовской Аравии минувшей осенью, используя для этого детали, поставляемые из головного предприятия компании в американской Аризоне.