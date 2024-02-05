Именно Honda добилась снятия запрета на авто красного цвета в Японии

Данный запрет в действительности не был чем-то абсурдным. Дело в том, что таким образом правительство Японии хотело избежать путаницы на дорогах, поскольку красные и белые цвета могли использовать лишь кареты скорой помощи.

Тогдашний глава компании Соитиро Хонда написал целую колонку в газете, где посетовал на запрет выпускать красные автомобили в Японии. Позже Хонда отправил своего представителя в Минтранспорта, и тот сумел уговорить правительство снять запрет на красные авто.

После этого автобренд Honda выпустил модель S500, которая навсегда вошла в историю как первый красный автомобиль на территории Японии.