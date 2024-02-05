Мир потрясла фантастическая история женитьбы однояйцевых близнецов на других однояйцевых близнецах

Однояйцевые американские близнецы Бриттани и Бриана Дин из Делавэра были неразлучны всю жизнь. И мечтали однажды влюбиться в однояйцевых братьев-близнецов, чтобы потом выйти за них замуж, пишет Вuzznfun.com.

Примечательно, что эти мечты сбылись. В 2017 году на фестивале «Дни близнецов» в Твинсбурге, который проходит в штате Огайо, они встретили Джереми Джош Сальерсы, - других однояйцевых близнецов, которые искали для жениться сестер-близнецов.

Дины и Сальерсы встречались год, а потом сыграли общую свадьбу на том же фестивале. Для церемонии выбрали одинаковые наряды.

Правда, без проблем не обошлось. Сестры были травмированы тем, что у каждой из них случился выкидыш через год после свадьбы. Они признались, что это было трудно пережить и женам, и их мужьям.

Сегодня обе пары живут в одном доме в округе Бедфорд, что в штате Вирджиния.