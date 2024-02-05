Мир потрясла фантастическая история женитьбы однояйцевых близнецов на других однояйцевых близнецах

Однояйцевые американские близнецы Бриттани и Бриана Дин из Делавэра были неразлучны всю жизнь. И мечтали однажды влюбиться в однояйцевых братьев-близнецов, чтобы потом выйти за них замуж, пишет Вuzznfun.com.
Примечательно, что эти мечты сбылись. В 2017 году на фестивале «Дни близнецов» в Твинсбурге, который проходит в штате Огайо, они встретили Джереми Джош Сальерсы, - других однояйцевых близнецов, которые искали для жениться сестер-близнецов.
Дины и Сальерсы встречались год, а потом сыграли общую свадьбу на том же фестивале. Для церемонии выбрали одинаковые наряды.
Правда, без проблем не обошлось. Сестры были травмированы тем, что у каждой из них случился выкидыш через год после свадьбы. Они признались, что это было трудно пережить и женам, и их мужьям.
Сегодня обе пары живут в одном доме в округе Бедфорд, что в штате Вирджиния.
В 2022-м году они вновь побывали на фестиваль близнецов, и уже со своими сыновьями, которые родились с разницей примерно в пять месяцев.
Сын Бриттани и Джоша Джетт появился на свет в конце 2020 года, а наследник Брианы и Джереми Джакс - весной 2021-го. Мальчики - двоюродные братья, но их генетика аналогична генетике родных братьев и сестер благодаря необычному браку родителей.
Пары признались, что в будущем у них может быть больше детей, однако пока они не торопятся.