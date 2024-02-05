На британской ярмарке развлечений угнанное авто сбило женщину

В британском городе Хиндли подростки угнали Ford Focus и попытались скрыться от полицейских, которые вели преследование украденного автомобиля.

В ходе преследования Ford заехал на передвижную ярмарку развлечений, где сбил спокойно гуляющую 42-летнюю британку. После аварии подростки покинули автомобиль, продолжив скрываться от полиции пешком.

Впрочем, местные жители негодуют не только от действий угонщиков: в соцсетях распространяются комментарии, в которых британцы осуждают полицейских за безрассудную и опасную погоню.