В Мичигане полиция конфисковала Dodge Charger за визжащие шины

Известно, что полицейские начали преследовать автомобиль Dodge Charger после того, как он нарушил допустимую скорость. В ходе преследования водитель "Доджа" так быстро повернул, что шины машины издали громкий и неприятный звук.

Это послужило последней каплей для полицейских, которые решили конфисковать преследуемое авто. Позже выяснилось, что у водителя Dodge Charger были три неоплаченных штрафа за аналогичные правонарушения.

Очевидно, что водитель "Доджа" не сумеет вернуть автомобиль, пока не оплатит все штрафы. Тем не менее, жители Стерлинг-Хайтс какое-то время будут спать спокойно и без звука визжащих шин за окном.