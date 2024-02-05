В Лондоне нашли утерянную коллекцию из 175 классических авто

Найденные машины уже успели покрыться несколькими слоями пыли, однако это не делает коллекцию менее прекрасной, поскольку в ней присутствуют поистине легендарные марки авто.

В частности, на этом складе можно обнаружить классический Nissan 300ZX Z31, созданный в чёрно-белых тонах. Там же можно найти Mercedes-Benz моделей 180, 220 SE и SL.

Коллекция также радует любителей раритетного немецкого автопрома. В частности, на складе хранятся BMW M5 E28 и модели E24. Британские модели коллекции представлены Land Rover Defender, Land Rover Lightweight, Morris Minor, Triumph Stag и прочими классическими автомобилями.