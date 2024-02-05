Только одно американское авто вышло в финал World Car Awards

В финал престижного автоконкурса World Car Awards-2024 вышли десять автомобилей, но лишь один из них представляет американский бренд. Данной машиной является Forn Bronco.

Bronco вышел в финал основной категории World Car Awards, также претендуя на звание авто года в области дизайна. На том же конкурсе автомобили состязаются в различных номинациях, включая машины с повышенным комфортом, городские автомобили года, электрокары года и машины люкс-класса.

Примечательно, что электромобили Tesla, агрессивно продвигаемые Илоном Маском в масс-медиа, не представлены в финале ни одной из категорий World Car Awards.