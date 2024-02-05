Несколько причин начать разводить удивительные черные помидоры

14:57 2024-02-05
Несколько причин начать разводить удивительные черные помидоры

Эти помидоры не только симпатичные с виду, но также очень вкусные и неприхотливые.

Интересно, что темную окраску томатам придают особые вещества – антоцианы.

К слову, они содержатся и в других полезных овощах, ягодах и фруктах. Например: в чёрной смородине, ежевике, чернике.

Антоцианы замедляют процесс старения клеток, тем самым продлевая молодость.

Однако есть один нюанс: эти вещества водорастворимы и очень быстро выводятся из организма. Поэтому их запасы нужно часто пополнять.

Важно: антоцианы разрушаются при высоких температурах, поэтому поеданием зимних заготовок из черных помидоров организму не поможешь. 

Темные томаты эффективны при очищении организма от различных токсинов.

Их регулярное применение способствует снижению риска возникновения холестериновых бляшек в сосудах.

В черноплодных помидорах также велико содержание ликопина.

Он способствует защите клеток человека и стимулирует их регенерацию.

Таким образом, обеспечивается естественная защита организма от различных заболеваний, в том числе и онкологических.

«Шоколадки» содержат значительно больше витамина А, чем красные помидоры, что крайне благоприятно влияет на зрение.

Черные томаты – это индикатор состояния почвы.

На изменение состояния грунта чутко реагируют антоцианы, которые содержатся в темных плодах.

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