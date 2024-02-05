Женщина превратила свою Tesla в передвижную кухню и стала мегапопулярной

Жительница Калифорнии Алисса Лорен Манейг стала популярной после того, как стала публиковать в Instagram видео, где она готовит в своей белой Tesla Model 3, пишет Уahoo.com.
Манейг придумала кулинарный сериал "Маскмобиль", и ее первое видео стало вирусным, набрав 8,8 миллиона просмотров.
Автомобильная гурманша показывает подписчикам, как она варит молодой картофель, измельчает чеснок и лимон - все это, сидя на переднем сиденье своей машины.
Затем она намазывает сливочное масло на переносной гриль и выкладывает креветки. Параллельно американка нарезает колбасу и готовит специи. Ну, а потом ест.
На видео Манейг готовит корейские корн-доги, жареного цыпленка, куриные крылышки с начинкой Cheetos и многое другое.
При этом салон остается чистым. "Илон, детка, мы прошли долгий путь", - так подписала свои видео Манейг.
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