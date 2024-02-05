Как появилось известное выражение «дело в шляпе»

15:07 2024-02-05
Как появилось известное выражение «дело в шляпе»

Это выражение означает, что дело сделано или близится к успешному завершению.

Точно сказать, откуда взялось выражение «Дело в шляпе» невозможно, однако существует несколько версий, правдивых и не очень, которые в общих чертах объясняют, почему же, когда все идет гладко, мы вспоминаем именно про шляпу.

Итак, в основе самой распространенной версии происхождения данного фразеологизма лежит история о нелегких трудовых буднях гонцов.

Гонцы – это посыльные, которые доставляли корреспонденцию в те давние времена, когда почты как таковой еще не существовало.

Послания носили различный характер: были среди них и политические, и стратегические, и даже любовные.

Особенно важную документацию гонцы прятали под шляпой или даже подшивали за подкладку своего головного убора, чтобы уберечь ее от возможных повреждений и не потерять во время длинного пути.

Именно шляпа защищала важное послание от дождя, солнца и ветра, а также скрывала его от посторонних глаз.

Забирая корреспонденцию на отправку, гонцы сообщали отправителю, что «дело в шляпе».

Это означало, что послание будет обязательно доставлено адресату и точно в срок.

Согласно следующей версии, выражение «Дело в шляпе» имело непосредственное отношение к чиновникам и их общеизвестной любви к взяткам.

Коррупция на Руси существовала всегда, это и так понятно, вот только назывался процесс дачи и получения взятки несколько иначе – мздоимством, а сама взятка – мздой.

И чтобы передать эту самую мзду непосредственно чиновнику, ее частенько клали в шляпу.

Если чиновник взятку принимал, то можно было быть уверенным, что дело решится в пользу мзду давшего в самые кратчайшие сроки.

В связи с этим принято считать, что выражение «дело в шляпе» могло звучать из уст взяточников, которые таким образом хвастались перед своими соратниками, что их проблема в скором времени будет решена самым наилучшим образом.

Еще одна теория появления выражения «Дело в шляпе» относится к временам правления Ивана Грозного, когда решения по некоторым спорным судебным вопросам выносились путем жеребьевки.

Да-да, это не шутка! Жребий тянули из шляпы судьи.

Когда решения по делу оказывались в шляпе, это был своего рода знак всем участникам процесса: приговор будет оглашен в самое ближайшее время. А уж, каким он будет, решит шляпа!

Эту версию историки и лингвисты считают очень неправдоподобной, поскольку слова «шляпа» во времена правления Ивана Грозного просто не существовало: оно пришло в русский язык гораздо позже.

К слову, некоторые спорные вопросы тоже решались с помощью жеребьевки, однако без участия судей.

И действительно, зачем к ним обращаться? Суд – дело хлопотное, нужно быть более-менее грамотным, чтобы участвовать в процессе, да и не совсем понятно, как долго продлится тяжба.

Что уж говорить про деньги, которые придется заплатить. Поэтому многие «спорщики» предпочитали решать вопросы по-деловому быстро – на месте и с помощью жребия.

Именно таким способом древние евреи не только выясняли свои претензии, но и решали вопросы коммерческого характера.

В шляпу отправлялись специальные «бирки», и тот, кто вытягивал одну из таких «бирок», получал право, например, заниматься продажей или приобретением товара, получать заказы или осуществлять другие виды деятельности, которые были прописаны в жребии.

Таким образом, шляпа олицетворяла собой надежду – каждый верил, что повезет именно ему.

В связи с этим существовала еще одно известное всем нам выражение – «прошляпить», то есть, потерять, упустить возможность.

Все эти теории происхождения выражения «Дело в шляпе» весьма неоднозначны, и сложно сказать, являются ли они правдивыми или нет.

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