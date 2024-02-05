Женщина-дворник в Таиланде разбогатела более чем на 30 тысяч долларов по просьбе продавца

Работающая дворником жительница Таиланда нежданно разбогатела благодаря просьбе продавца, и собралась на пенсию, сообщает The Thaiger.

56-летняя Сомсонг Сингса убирает улицы в провинции Сисакет уже более 40 лет. Однажды в обеденный перерыв к ней подошел продавец лотерей и попросил купить у него пару билетов.

Сингса сначала отказалась, но, после настойчивых уговоров, все-таки купила их. Спустя время невестка женщины-дворника проверила результаты розыгрыша и оказалось, что та сорвала джекпот в размере 12 миллионов бат (более 33 тысяч долларов).

Родственники Сингсы бурно отреагировали на эту новость и поздравили ее с неожиданным крупным выигрышем. Сама обладательница выигрышного билета призналась, что денежный приз поможет ей раньше выйти на пенсию.

Она хочет разделить выигрыш с семьей, потратить часть на погашение долгов и помочь религиозным общинам.