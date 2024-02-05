Идеальные помидоры для открытого грунта: их не нужно пасынковать и подвязывать

Чудо лентяя, эти помидоры в уходе неприхотливы, название соответствует - урожайность отличная. Вырастают компактные кусты, низкие.

Эти помидоры способны дать урожай, даже если вы о них забудете. Устойчивы к капризам погоды и не подвержен томатным болезням.

Отлично переносят засуху, и избыточную влажность. Плоды интересной формы, удлинённые с небольшим носиком. Кожица тонкая, мякоть плотная, сочная, мясистая.

Таймыр, этот сорт очень легко выращивать. Кусты не требуют пасынкования. Растение устойчиво к грибковым заболеваниям и редко подвергается атакам насекомых.

Плоды завязываются кистями от 6-8 штук. Мякоть плотная, мясистая, кожица крепкая. Вкус кисло-сладкий. Плодоносит до самых заморозков.

Гаспачо, низкорослый вид, практически не болеет фитофторой, помидоры завязывает гроздьями при любых условиях.

В высоту томаты вырастают до 45 см, образуют крепкие кусты, стебли хорошо удерживают урожай.

Не требуют пасынкования и подвязки. Помидоры дают массой около 70 г, они хороши не только в свежем виде, но и в мариновании.

Ямал, этот томат для новичков, а также для бывалых дачников просто находка.

Вырастают низкие кусты, размашистые, крепкие на которых формируются вкусные слегка сладковатые плоды.

Томат холодостойкий, с хорошим иммунитетом против томатных заболеваний, почти не требует ухода, посадил и забыл.