Идеальные помидоры для открытого грунта: их не нужно пасынковать и подвязывать

15:24 2024-02-05
Идеальные помидоры для открытого грунта: их не нужно пасынковать и подвязывать

За этими низкорослыми томатами легко ухаживать: они не требуют пасынкования и подвязывания.

Чудо лентяя, эти помидоры в уходе неприхотливы, название соответствует - урожайность отличная. Вырастают компактные кусты, низкие.

Эти помидоры способны дать урожай, даже если вы о них забудете. Устойчивы к капризам погоды и не подвержен томатным болезням.

Отлично переносят засуху, и избыточную влажность. Плоды интересной формы, удлинённые с небольшим носиком. Кожица тонкая, мякоть плотная, сочная, мясистая.

Таймыр, этот сорт очень легко выращивать. Кусты не требуют пасынкования. Растение устойчиво к грибковым заболеваниям и редко подвергается атакам насекомых.

Плоды завязываются кистями от 6-8 штук. Мякоть плотная, мясистая, кожица крепкая. Вкус кисло-сладкий. Плодоносит до самых заморозков.

Гаспачо, низкорослый вид, практически не болеет фитофторой, помидоры завязывает гроздьями при любых условиях.

В высоту томаты вырастают до 45 см, образуют крепкие кусты, стебли хорошо удерживают урожай.

Не требуют пасынкования и подвязки. Помидоры дают массой около 70 г, они хороши не только в свежем виде, но и в мариновании.

Ямал, этот томат для новичков, а также для бывалых дачников просто находка.

Вырастают низкие кусты, размашистые, крепкие на которых формируются вкусные слегка сладковатые плоды.

Томат холодостойкий, с хорошим иммунитетом против томатных заболеваний, почти не требует ухода, посадил и забыл.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
15:16

Светлана Игнатьева

Женщина-дворник в Таиланде разбогатела более чем на 30 тысяч долларов по просьбе продавца

Женщина-дворник в Таиланде разбогатела более чем на 30 тысяч долларов по просьбе продавца

Таиландка не хотела покупать лотерейные билеты, но продавец ее уговорил, и она сорвала джекпот.
Алиса Семенова
15:07

Алиса Семенова

Как появилось известное выражение «дело в шляпе»

Как появилось известное выражение «дело в шляпе»

Это выражение означает, что дело сделано или близится к успешному завершению.
Светлана Игнатьева
15:05

Светлана Игнатьева

Женщина превратила свою Tesla в передвижную кухню и стала мегапопулярной

Женщина превратила свою Tesla в передвижную кухню и стала мегапопулярной

Видео того, как она готовит в салоне электромобиля, завирусилось и набирает в Instagram миллионы просмотров.
Алиса Семенова
14:57

Алиса Семенова

Несколько причин начать разводить удивительные черные помидоры

Несколько причин начать разводить удивительные черные помидоры

Эти помидоры не только симпатичные с виду, но также очень вкусные и неприхотливые.
Андрей Ткачёв
14:52

Андрей Ткачёв

Компания Ford отзывает почти 113 тысяч пикапов F-150

Компания Ford отзывает почти 113 тысяч пикапов F-150

Речь идёт об автомобилях F-150, которые были выпущены на заводах Ford с 2021 по 2023 год.
Андрей Ткачёв
14:46

Андрей Ткачёв

Только одно американское авто вышло в финал World Car Awards

Только одно американское авто вышло в финал World Car Awards

Глядя на финалистов World Car Awards складывается стойкое впечатление, что организаторы конкурса не жалуют американские машины.
article_image 14:36

Буланова сообщила, что встретила своего двойника в стриптиз-клубе

Будучи гостьей шоу на федеральном канале, Татьяна Буланова сообщила, что увидела свою "копию" в стриптиз-клубе, куда пришла пообедать в компании друзей.

article_image 14:35

Аль Пачино будет выплачивать на содержание младшего сына

29-летняя экс-возлюбленная 83-летнего американского актера Аль Пачино Нур Альфалла обязала актера через суд платить огромные алименты на содержание их общего наследника.

article_image 14:34

Асмус обвинила Петрова в том, что он пытается ее лишить работы в кино через продюсеров

В своих социальных сетях Кристина Асмус написала, что "один друг" делает все, чтобы лишить ее работы, намекая на Александра Петрова.