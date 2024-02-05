Идеальные помидоры для открытого грунта: их не нужно пасынковать и подвязывать

Чудо лентяя, эти помидоры в уходе неприхотливы, название соответствует - урожайность отличная. Вырастают компактные кусты, низкие.
Эти помидоры способны дать урожай, даже если вы о них забудете. Устойчивы к капризам погоды и не подвержен томатным болезням.
Отлично переносят засуху, и избыточную влажность. Плоды интересной формы, удлинённые с небольшим носиком. Кожица тонкая, мякоть плотная, сочная, мясистая.
Таймыр, этот сорт очень легко выращивать. Кусты не требуют пасынкования. Растение устойчиво к грибковым заболеваниям и редко подвергается атакам насекомых.
Плоды завязываются кистями от 6-8 штук. Мякоть плотная, мясистая, кожица крепкая. Вкус кисло-сладкий. Плодоносит до самых заморозков.
Гаспачо, низкорослый вид, практически не болеет фитофторой, помидоры завязывает гроздьями при любых условиях.
В высоту томаты вырастают до 45 см, образуют крепкие кусты, стебли хорошо удерживают урожай.
Не требуют пасынкования и подвязки. Помидоры дают массой около 70 г, они хороши не только в свежем виде, но и в мариновании.
Ямал, этот томат для новичков, а также для бывалых дачников просто находка.
Вырастают низкие кусты, размашистые, крепкие на которых формируются вкусные слегка сладковатые плоды.
Томат холодостойкий, с хорошим иммунитетом против томатных заболеваний, почти не требует ухода, посадил и забыл.
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