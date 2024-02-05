Дачники рассказали о самом эффективном способе борьбы с луковой мухой

16:10 2024-02-05
Дачники рассказали о самом эффективном способе борьбы с луковой мухой

Это небольшое насекомое – самый распространенный вредитель лука и чеснока, не всегда можно заметить его вовремя.

Луком питается не сама муха, а её личинки. Луковая муха садится на перо и откладывает яйца, через неделю появляются личинки.

Они прогрызают перо и добираются до корня, там и живут.

Личинки быстро размножаются, они очень мелкие. Вредители предпочитают не вылезать на поверхность, а живут и питаются под землёй.

Когда выдернёшь луковицу, то можно увидеть такую картину: на самом донце ползают маленькие белые червячки. Это и есть личинки, они губят луковицу.

Можно для профилактики полить грядки раствором с табачной пылью, обрабатываем также междурядья.

Раз в месяц порошок табачной пыли следует подсыпать прямо на грядки с растущим луком.

Перед посадкой лук следует замочить на 3 часа в солёной воде: берём 1 столовую ложку соли на 1 литр тёплой воды.

Затем севок нужно промыть и замочить в тёмном растворе марганцовки, снова промыть и слегка подсушить, а затем высадить на грядки.

Поражённые растения заметить очень сложно, пока перья у листьев не начнут желтеть и вянуть.

С вредителем хорошо справляется Пиперазин, при этом человеку, который будет потреблять в пищу лук или чеснок, никакого вреда не наносит.

Надо взять 10 таблеток, растворить в 10 литрах тёплой воды и пролить лук/чеснок.

Вначале не забываем пролить грядку чистой водой.

Также можно опрыскать грядки с луком и чесноком, для этого берём 4 таблетки и растворяем в двух литрах тёплой воды.

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