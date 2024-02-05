Проблемы с рассадой, способные погубить урожай

Листья становятся бледными, побеги вытягиваются, если растениям не хватает света.

Вытягиванию рассады способствует и высокая температура воздуха при низком освещении.

Необходимо обеспечить снижение температуры в ночное время.

Другая проблема: рассада замерла в росте, саженцы сидят не одну неделю и дальше не развиваются. Поможет пересадка рассады в другой грунт.

Если наблюдается побеление листьев, появляются солнечные ожоги, необходима подкормка азотным удобрением.

Рассада теряет листву: возможно, появилась тля, травмированы корни или не хватает влаги.

Умеренные поливы положительно влияют на развитие рассады, нельзя пересушивать и переувлажнять грунт.

Внезапное пожелтение листьев - признак стресса.

Листья у рассады желтеют, а жилки остаются зелёными, значит не хватает железа. Даем подкормку с хелатом железа.

При нехватке фосфора верхушки будут тёмно-зелёные и они мельчают, нижние листья жёлтые, на них проявляется фиолетовый оттенок

Грибковое заболевание фузариоз: рассада вянет, хотя корень и стебель выглядят нормально.

Бактериальное, вертициллезное увядание: сначала вянут нижние листья, а через некоторое время и всё растение, в том числе и макушка.

На листьях мелкие пятнышки - рыжие или белые, к тому же листья скручиваются: это признак появления вредителей.