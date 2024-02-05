В самолётах Boeing 737 MAX обнаружена новая проблема с фюзеляжем

Директор коммерческого отдела компании Boeing Стэн Дил написал письмо сотрудникам предприятия, где сообщил об обнаружении проблемы с самолётами Boeing, собираемых на сторонних заводах.

Ключевой поставщик Boeing Spirit AeroSystems отправил на доработку около пятидесяти самолётов 737 MAX, хотя Дил продолжает настаивать на том, что проблемы с 737 моделью не угрожают безопасности полётов.

В январе 2024 года Федеральное управление гражданских полётов США сообщило о временном прекращении использования самолётов Boeing 737 после того, как 6 января такое воздушное судно совершило экстренную посадку.