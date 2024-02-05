Энтузиаст из Швеции собирает Volvo V70 из конструктора Lego

Уже более года швед Дэвид Густафссон собирает Volvo V70 из Lego в натуральную величину. Всё началось с того, что пару лет назад Густафссон выиграл конкурс Lego Masters, после чего ему подарили почти полмиллиона деталей Lego.

Предприимчивый мужчина решил собрать из Lego точную копию Volvo V70, однако одним лишь детским конструктором дело не обошлось: для придания прочности игрушечному автомобилю швед использовал металлический каркас.

Кроме того, Дэвид Густафссон встроил небольшой электромотор в свою Volvo V70 из Lego, благодаря чему авто может ездить. Тем не менее, Густафссон ещё очень далёк от завершения задуманного.