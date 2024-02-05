В Набережных Челнах мать с бутылкой пива избила малолетнего сына

О событии стало известно благодаря видеозаписи, сделанной камерой "умного" домофона, после чего резонансное видео попало в домовой чат и городскую группу в соцсетях.

На видеозаписи женщина гонится за маленьким мальчиком, который молит мать о пощаде. Вооружённая стеклянной бутылкой женщина оказалась неумолима и принялась избивать сына прямо на улице.

При этом мама мальчика громко кричала, утверждая, что хочет "сделать мужика" из сына. Видеозапись была передана отделу полиции, после чего в отношении буйной женщины началась проверка.