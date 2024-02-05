Йогурты нужно есть для профилактики болезни Альцгеймера

Ученые из Ирландского национального университета в Корке провели исследование на лабораторных мышах.
Выяснилось, что после введения грызунам определенных видов микроорганизмов у них улучшались когнитивные способности.
Получив такие результаты, ученые задумались, могут ли полезные для микрофлоры кишечника йогурты помочь предотвратить болезнь Альцгеймера.
По словам авторов работы, сначала необходимо в ходе клинических испытаний на людях проверить, что этот продукт действительно улучшает когнитивные функции у пожилых.
Если это так, то в таком случае можно будет дать старт разработке пробиотиков, которые лечат или даже предотвращают нейродегенеративные заболевания.
В кишечнике человека обитает 100 триллионов «полезных» и патогенных микроорганизмов.
По статистике, в США в 2021 году болезнь Альцгеймера наблюдается у 6 млн человек.
Однако, по прогнозам, к 2025 году это число может увеличиться на 22%.
Лекарства против развития нейродегенеративных заболеваний все еще нет, однако ученые предполагают, что избежать или замедлить нарушения могут кишечные бактерии.
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