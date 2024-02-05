Как в средневековье наказывали за сплетни: надевали железную маску

Средневековье — период, хорошо известный разнообразием телесных наказаний.

Идея телесных наказаний была тесно связана с пониманием христианской религии. И даже малые нарушения вели к жестокой расплате.

Например, для женщин, которые не умели держать язык за зубами, была придумана и сконструирована специальная железная маска.

Маска, которую называли «уздечкой для лжецов», представляла собой «намордник» с железным каркасом, надевающимся на голову.

Основная функция маски состояла в том, чтобы помешать женщине говорить, поэтому на маске была специальная уздечка, которая оказывалась во рту женщины и прижимала язык.

В некоторых случаях на уздечке даже были шипы, так что любое движение языком могло привести к ранам.

Мало того что на провинившихся женщин надевали такие маски, их еще и прилюдно унижали.

Женщину в «уздечке для лжецов» муж водил на поводке по улицам, а прохожие плевались в нее.

Считалось, что только через боль и страдания человек может искупить грех.

Уздечка была формой зеркального наказания, то есть преступник в качестве наказания получал ровно тот ущерб, который он сам нанес.

Поскольку преступление было связано с лишними разговорами, то и наказание получал язык.

Таким образом, металлический каркас предназначался для женщин, которых обвиняли в сплетнях и клевете.

Но проблема состояла в том, что сами эти понятия были размыты в ту эпоху, когда женщину могли сжечь на костре по недоразумению.

Чаще всего наказывали женщин, которые подрывали авторитет мужа.

То есть, если муж плохо обращался с женой, а она вдруг решила высказаться об этом, на нее надевали уздечку.

Первое упоминание о наказании «уздечкой для лжецов» датируется 1567 годом. Это произошло в Шотландии.

Наказана была Бесси Талифер, которая якобы оклеветала Бейли Хантер в земельном споре, обвинив ее в неправильном измерении.

Помимо Британских островов, уздечка была популярна и в Германии.

Там к конструкции был добавлен колокольчик, чтобы привлекать внимание людей во время «дороги стыда».

Занимательно, что наказание применялось исключительно к женщинам, причем низкого сословия.

Представителям аристократии можно было сплетничать, не опасаясь сурового наказания.