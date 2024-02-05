«Голодный солдат — плохой солдат»: девиз любого полководца

Мясо, яйца, хлеб и другие знакомые немцам продукты забирались без раздумий.

Но был ряд продуктов, которые были запрещены к употреблению немцам в любой ситуации.

Дело в том, что снабжение у немцев было достаточно слабым, в связи с чем солдатам было разрешено грабить мирное население, отнимая продукты, за некоторыми исключениями.

Самым главным запретом считались грибы — дело в том, что полководцы считали, что с помощью грибов есть большая вероятность отравить военных.

Местные могли воспользоваться знаниями, благодаря чему засушить хорошие грибы с ядовитыми, тем самым подорвать боеспособность армии.

Но, помимо запрета на грибы был еще один — вобла.

Тут ситуация неоднозначна — полезная и сытная рыба, которая практически не может нанести вреда была запрещена к употреблению.

Проблема в том, что соленая вобла после употребления вызывает сильную жажду, которую достаточно сложно сбить в полевых условиях, где вода является ценным и тяжело восполняемым ресурсом.

Вторая причина, по которой немцы не ели воблу, — брезгливость. Та самая вобла «с душком» , которую любит большая часть населения страны, была непонятна немцам — рыба казалась испорченной, в связи с чем они отказывались употреблять ее в пищу.

Этим моментом пользовались захваченные жители. Воблу засаливали большими объемами, а потом употребляли в разных видах — даже суп варили, предварительно размочив рыбку в холодной воде.

Такая хитрость помогала местным жителям спасаться от немцев, оставляя какое-либо количество еды для себя.