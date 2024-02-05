«Голодный солдат — плохой солдат»: девиз любого полководца

18:15 2024-02-05
«Голодный солдат — плохой солдат»: девиз любого полководца

Немцы во время Великой Отечественной войны ходили по оккупированным советским территориям и отбирали у населения продукты.

Мясо, яйца, хлеб и другие знакомые немцам продукты забирались без раздумий.

Но был ряд продуктов, которые были запрещены к употреблению немцам в любой ситуации.

Дело в том, что снабжение у немцев было достаточно слабым, в связи с чем солдатам было разрешено грабить мирное население, отнимая продукты, за некоторыми исключениями.

Самым главным запретом считались грибы — дело в том, что полководцы считали, что с помощью грибов есть большая вероятность отравить военных.

Местные могли воспользоваться знаниями, благодаря чему засушить хорошие грибы с ядовитыми, тем самым подорвать боеспособность армии.

Но, помимо запрета на грибы был еще один — вобла.

Тут ситуация неоднозначна — полезная и сытная рыба, которая практически не может нанести вреда была запрещена к употреблению.

Проблема в том, что соленая вобла после употребления вызывает сильную жажду, которую достаточно сложно сбить в полевых условиях, где вода является ценным и тяжело восполняемым ресурсом.

Вторая причина, по которой немцы не ели воблу, — брезгливость. Та самая вобла «с душком» , которую любит большая часть населения страны, была непонятна немцам — рыба казалась испорченной, в связи с чем они отказывались употреблять ее в пищу.

Этим моментом пользовались захваченные жители. Воблу засаливали большими объемами, а потом употребляли в разных видах — даже суп варили, предварительно размочив рыбку в холодной воде.

Такая хитрость помогала местным жителям спасаться от немцев, оставляя какое-либо количество еды для себя.

Андрей Ткачёв
19:39

Андрей Ткачёв

Житель Светлогорска хранил у себя дома 240 грамм марихуаны

Житель Светлогорска хранил у себя дома 240 грамм марихуаны

40-летний мужчина попался на хранении и употреблении конопли. Злоумышленник уверяет, что наркотик он не продавал.
Алиса Семенова
19:11

Алиса Семенова

Что за рыба Язь и что из неё можно приготовить: ответ бывалых рыболовов

Что за рыба Язь и что из неё можно приготовить: ответ бывалых рыболовов

Рыба язь относится к семейству карповых, в молодом возрасте ее представителей называют подъязками.
Андрей Ткачёв
18:55

Андрей Ткачёв

В конструкции Tesla Cybertruck нашли ошибку, из-за которой повреждаются шины

В конструкции Tesla Cybertruck нашли ошибку, из-за которой повреждаются шины

Выяснилось, что инженеры Tesla Cybertruck допустили критически важный просчёт при конструкции электрокара.
Андрей Ткачёв
18:50

Андрей Ткачёв

В Борисове дворовые собаки завели машину и устроили ДТП

В Борисове дворовые собаки завели машину и устроили ДТП

Необычная автоавария произошла в Борисове, где дворняги смогли завести легковую машину.
Андрей Ткачёв
18:43

Андрей Ткачёв

В Минске два автобуса столкнулись из-за уснувшего водителя

В Минске два автобуса столкнулись из-за уснувшего водителя

Водитель минского пассажирского автобуса уснул за рулём, что привело к аварии.
Алиса Семенова
18:40

Алиса Семенова

Почему диетологи не советуют есть йогурт на завтрак

Почему диетологи не советуют есть йогурт на завтрак

Массовая культура подает йогурт как идеальный вариант для начала дня, на самом деле есть его с утра бесполезно.
Андрей Ткачёв
18:36

Андрей Ткачёв

Порнозвезда из США Уитни Райт приехала в Иран, где ей грозит смертная казнь

Порнозвезда из США Уитни Райт приехала в Иран, где ей грозит смертная казнь

Американка Уитни Райт приехала в Иран, хотя род её деятельности уголовно преследуется в этой стране.
article_image 18:33

Лукашенко заявил, что однополые браки привели к демографическому кризису в Евросоюзе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЛГБТ-движение привело к демографическому кризису в Европейском союзе.

article_image 14:36

Буланова сообщила, что встретила своего двойника в стриптиз-клубе

Будучи гостьей шоу на федеральном канале, Татьяна Буланова сообщила, что увидела свою "копию" в стриптиз-клубе, куда пришла пообедать в компании друзей.

article_image 14:35

Аль Пачино будет выплачивать на содержание младшего сына

29-летняя экс-возлюбленная 83-летнего американского актера Аль Пачино Нур Альфалла обязала актера через суд платить огромные алименты на содержание их общего наследника.