Московские полицейские остановили Mercedes с 39 брикетами гашиша

На Кетчерской улице улице Москвы сотрудники ГИБДД решили остановить Mercedes для стандартной проверки документов. За рулём авто находился выходец из Таджикистана по имени Бахтовар, а в салоне сидел его друг Идибек.

Несмотря на тот факт, что мужчины находились в России законно, при проверке документов они сильно волновались. У полицейских возникли сомнения относительно законности груза, находившегося в машине, поэтому автомобиль решили тщательнее осмотреть.

Оказалось, что настороженность полицейских была вполне обоснованна, поскольку в машине нашли 39 брикетов с гашишем весом около 100 грамм каждый.