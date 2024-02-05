Рэпера Killer Mike арестовали сразу после получения трёх Грэмми

Майкл Сантьяго Рендер, более известный как рэп-исполнитель Killer Mike, был задержан полицией в зале проведения 66-ой церемонии вручения престижной премии Grammy.

Перед арестом Рендер успел лично получить статуэтки Grammy в номинациях "лучшая рэп-песня", "лучшее рэп-исполнение" и "лучший рэп-альбом".

Сразу после награждения полиция увела Киллера Майка из зала, доставив его в отдел. Известно, что музыканта задержали за некое мелкое правонарушение.