Рэпера Killer Mike арестовали сразу после получения трёх Грэмми

Майкл Сантьяго Рендер, более известный как рэп-исполнитель Killer Mike, был задержан полицией в зале проведения 66-ой церемонии вручения престижной премии Grammy.
Перед арестом Рендер успел лично получить статуэтки Grammy в номинациях "лучшая рэп-песня", "лучшее рэп-исполнение" и "лучший рэп-альбом".
Сразу после награждения полиция увела Киллера Майка из зала, доставив его в отдел. Известно, что музыканта задержали за некое мелкое правонарушение.
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