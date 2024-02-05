Порнозвезда из США Уитни Райт приехала в Иран, где ей грозит смертная казнь

Популярная порноактриса американского происхождения Уитни Райт прославилась не только благодаря своей основной деятельности: после начала конфликта между Израилем и ХАМАС девушка открыто поддержала палестинцев.

Именно по этой причине Райт приехала в Иран, где встретилась с местным населением, также посетив здание бывшего посольства США, которое пустует с 1979 года.

Согласно законодательству Ирана, съёмка в порнографических фильмах карается смертной казнью. Когда представителя иранского МИДа Насера Канаани спросили, что он думает о визите Уитни Райт в Иран, он сказал, что ничего об этом не слышал.