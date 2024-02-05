Почему диетологи не советуют есть йогурт на завтрак

18:40 2024-02-05
Почему диетологи не советуют есть йогурт на завтрак

Массовая культура подает йогурт как идеальный вариант для начала дня, на самом деле есть его с утра бесполезно.

Увы, этот продукт для здорового питания не такой-то и здоровый, если есть его именно на завтрак.

И нет, проблема вовсе не в сахаре и сладких добавках, которые содержатся в большинстве магазинных йогуртов.

Точнее, лучше есть йогурты с максимально натуральным составом и минимумом быстрых углеводов.

Но даже такой вариант считается бесполезным в утренние часы.

Дело вот в чем: йогурт — продукт, богатый полезными кисломолочными бактериями.

Но ученые выяснили, что его употребление на голодный желудок не обеспечивает никакой пользы организму.

Утром после сна в нашем желудке такая высокая концентрация соляной кислоты, полезные лактобифидобактерии не могут ей противостоять.

 «Живые» бактерии попросту умирают, и всё, что ты получаешь от йогурта, — только вкус. И ноль пользы!

Диетологи рекомендуют есть йогурт и прочие кисломолочные продукты как минимум через 2 часа после завтрака.

А лучше вообще оставить их на ужин: перед сном лактобифидобактерии мягче всего воздействуют на процесс пищеварения.

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