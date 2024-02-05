В Минске два автобуса столкнулись из-за уснувшего водителя

Авария произошла утром 5 февраля на улице Семашко, где столкнулись два пассажирских автобуса. По предварительной информации, водитель одно из автобусов заснул на рабочем месте из-за сильного переутомления.

Известно, что уснувшему водителю 24 года, и из-за сна он остановил транспортное средство на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого другой автобус врезался в притормозившее авто.

После столкновения двух автобусов нескольких пассажиров пришлось срочно госпитализировать. Их жизням ничего не угрожает, однако им предстоит медицинская диагностика для выявления всех полученных травм.