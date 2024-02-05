Что за рыба Язь и что из неё можно приготовить: ответ бывалых рыболовов

Распространение:

Эта рыба в разной степени концентрации представлена почти во всех водоемах Европы.

Исключением являются южные и юго-восточные ее регионы. В России рыба встречается на большей части территории.

Отсутствует только в регионе Якутии и восточной части страны.

Язь населяет реки северной части Каспийского бассейна (Волга, Эмба, Урал). Живет рыба в реках, которые впадают в Черное море (от Кубани до Дуная).

Правда, в Крыму она не встречается. Путем интродуцирования вид завезен в США, где прижился в водоемах штата Коннектикут.

Рыба язь – пресноводный вид. Хотя легко переносит солоноватую воду и может жить в морских заливах.

Распространен в ручных прудах, реках, проточных озерах. Не любит быстрых, холодных, горных рек.

Предпочитает медленное течение и глубокие места.

Рыбу легко встретить вблизи ям, водоворотов, мостов, кустарников, нависших над водой у берегов.

У рыбы нет зимней спячки. Зимой легко переносит значительные перепады температуры.

Является очень выносливым видом среди сородичей.

Внешний вид:

Длина взрослых особей достигает 35…63 см, их вес обычно 2,8…2,0 кг.

Хотя известен самый большой язь, пойманный рыболовами, длина которого составляла 90 см, а вес достигал 8…6 кг. Живет рыба 15…20 лет.

Тело у рыбы толстое, с укороченной головой. Рот косой и небольшой. В разных условиях обитания, в зависимости от периода года, возраста, рыба может иметь ярко или не очень выраженные отличия друг от друга.

Использование язя в кулинарии:

Мясо имеет белый или желтоватый цвет. Вкусовые качества у него высокие, но в нем много костей.

Из язя можно приготовить разные блюда. При этом рыбу отваривают, солят, коптят, запекают, жарят, солят. Мясо используют как начинку при изготовлении пирогов.

В отличие от иных видов рыб, язь обрабатывается при больших температурах и дольше по времени.

Это делается скорее из-за того, что его мясо считается зараженным различными паразитами больше.

Вкус мяса зависит от времени вылова рыбы. Например, летом оно отдает тиной, и потому перед приготовлением вымачивается в подсоленной воде.

Калорийность язя:

Калорийность мяса язя невысока, она не превышает 116,5 кКал.

В составе продукта есть витамин РР, белки, жиры, микроэлементы (железо, хром, фтор, никель, молибден).

Как солить язя:

Для засолки «Под лососину» на 1 кг рыбы расходуют 200 г соли, 100 г сахара, различные специи (кориандр, душистый толченый перец).

Рыбу вскрывают вдоль спины острым ножом. Хвост и голову отрезают и используют в дальнейшем для ухи. Удаляют внутренности и протирают сухой салфеткой. Можно удалить позвоночник и ребра.

Изнутри пласты рыбы посыпают умеренно солью, сахаром, специями. Складывают половинками и размещают под гнетом. Выдерживают в погребе или в холодильнике 2 дня.

Полученная рыба напоминает молодую лососину. Ее можно сразу употреблять или подвергнуть дополнительно копчению.

Запекание язя в духовке:

Рыбу в духовке можно запечь кусками или целой тушкой. В последнем варианте язя очищают от чешуи, удаляют жабры, внутренности. Отрезают плавники, хорошо промывают. Для удаления запаха тины помещают на 2 часа в слабый раствор соли.

Готовят фарш из мелко нарезанных 2 луковиц, сока половины лимона, соли, перца красного и черного. Фаршируют им тушку рыбы изнутри.

С внешней стороны тела делают поперечные надрезы до костей. Натирают смесью соли, перца (красного и черного). Вставляют тонкие кольца лимона.

На противень наливает растительное масло, размещают по поверхности кольца лука. Сверху укладывают подготовленную тушку язя. Обмазывают обильно сметаной.

Далее противень плотно закрывают фольгой и ставят в духовку, сверху. Снизу размещают другой противень с водой.

Запеченный в духовке язь готовится при температуре 180°С и 1 час по времени. За четверть часа до окончания фольгу снимают.