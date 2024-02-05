Что за рыба Язь и что из неё можно приготовить: ответ бывалых рыболовов

19:11 2024-02-05
Что за рыба Язь и что из неё можно приготовить: ответ бывалых рыболовов

Рыба язь относится к семейству карповых, в молодом возрасте ее представителей называют подъязками.

Распространение:

Эта рыба в разной степени концентрации представлена почти во всех водоемах Европы.

Исключением являются южные и юго-восточные ее регионы. В России рыба встречается на большей части территории.

Отсутствует только в регионе Якутии и восточной части страны.

Язь населяет реки северной части Каспийского бассейна (Волга, Эмба, Урал). Живет рыба в реках, которые впадают в Черное море (от Кубани до Дуная).

Правда, в Крыму она не встречается. Путем интродуцирования вид завезен в США, где прижился в водоемах штата Коннектикут.

Рыба язь – пресноводный вид. Хотя легко переносит солоноватую воду и может жить в морских заливах.

Распространен в ручных прудах, реках, проточных озерах. Не любит быстрых, холодных, горных рек.

Предпочитает медленное течение и глубокие места.

Рыбу легко встретить вблизи ям, водоворотов, мостов, кустарников, нависших над водой у берегов.

У рыбы нет зимней спячки. Зимой легко переносит значительные перепады температуры.

Является очень выносливым видом среди сородичей.

Внешний вид:

Длина взрослых особей достигает 35…63 см, их вес обычно 2,8…2,0 кг.

Хотя известен самый большой язь, пойманный рыболовами, длина которого составляла 90 см, а вес достигал 8…6 кг. Живет рыба 15…20 лет.

Тело у рыбы толстое, с укороченной головой. Рот косой и небольшой. В разных условиях обитания, в зависимости от периода года, возраста, рыба может иметь ярко или не очень выраженные отличия друг от друга.

Использование язя в кулинарии:

Мясо имеет белый или желтоватый цвет. Вкусовые качества у него высокие, но в нем много костей.

Из язя можно приготовить разные блюда. При этом рыбу отваривают, солят, коптят, запекают, жарят, солят. Мясо используют как начинку при изготовлении пирогов.

В отличие от иных видов рыб, язь обрабатывается при больших температурах и дольше по времени.

Это делается скорее из-за того, что его мясо считается зараженным различными паразитами больше.

Вкус мяса зависит от времени вылова рыбы. Например, летом оно отдает тиной, и потому перед приготовлением вымачивается в подсоленной воде.

Калорийность язя:

Калорийность мяса язя невысока, она не превышает 116,5 кКал.

В составе продукта есть витамин РР, белки, жиры, микроэлементы (железо, хром, фтор, никель, молибден).

Как солить язя:

Для засолки «Под лососину» на 1 кг рыбы расходуют 200 г соли, 100 г сахара, различные специи (кориандр, душистый толченый перец).

Рыбу вскрывают вдоль спины острым ножом. Хвост и голову отрезают и используют в дальнейшем для ухи. Удаляют внутренности и протирают сухой салфеткой. Можно удалить позвоночник и ребра.

Изнутри пласты рыбы посыпают умеренно солью, сахаром, специями. Складывают половинками и размещают под гнетом. Выдерживают в погребе или в холодильнике 2 дня.

Полученная рыба напоминает молодую лососину. Ее можно сразу употреблять или подвергнуть дополнительно копчению.

Запекание язя в духовке:

Рыбу в духовке можно запечь кусками или целой тушкой. В последнем варианте язя очищают от чешуи, удаляют жабры, внутренности. Отрезают плавники, хорошо промывают. Для удаления запаха тины помещают на 2 часа в слабый раствор соли.

Готовят фарш из мелко нарезанных 2 луковиц, сока половины лимона, соли, перца красного и черного. Фаршируют им тушку рыбы изнутри.

С внешней стороны тела делают поперечные надрезы до костей. Натирают смесью соли, перца (красного и черного). Вставляют тонкие кольца лимона.

На противень наливает растительное масло, размещают по поверхности кольца лука. Сверху укладывают подготовленную тушку язя. Обмазывают обильно сметаной.

Далее противень плотно закрывают фольгой и ставят в духовку, сверху. Снизу размещают другой противень с водой.

Запеченный в духовке язь готовится при температуре 180°С и 1 час по времени. За четверть часа до окончания фольгу снимают.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
19:39

Андрей Ткачёв

Житель Светлогорска хранил у себя дома 240 грамм марихуаны

Житель Светлогорска хранил у себя дома 240 грамм марихуаны

40-летний мужчина попался на хранении и употреблении конопли. Злоумышленник уверяет, что наркотик он не продавал.
Андрей Ткачёв
18:55

Андрей Ткачёв

В конструкции Tesla Cybertruck нашли ошибку, из-за которой повреждаются шины

В конструкции Tesla Cybertruck нашли ошибку, из-за которой повреждаются шины

Выяснилось, что инженеры Tesla Cybertruck допустили критически важный просчёт при конструкции электрокара.
Андрей Ткачёв
18:50

Андрей Ткачёв

В Борисове дворовые собаки завели машину и устроили ДТП

В Борисове дворовые собаки завели машину и устроили ДТП

Необычная автоавария произошла в Борисове, где дворняги смогли завести легковую машину.
Андрей Ткачёв
18:43

Андрей Ткачёв

В Минске два автобуса столкнулись из-за уснувшего водителя

В Минске два автобуса столкнулись из-за уснувшего водителя

Водитель минского пассажирского автобуса уснул за рулём, что привело к аварии.
Алиса Семенова
18:40

Алиса Семенова

Почему диетологи не советуют есть йогурт на завтрак

Почему диетологи не советуют есть йогурт на завтрак

Массовая культура подает йогурт как идеальный вариант для начала дня, на самом деле есть его с утра бесполезно.
Андрей Ткачёв
18:36

Андрей Ткачёв

Порнозвезда из США Уитни Райт приехала в Иран, где ей грозит смертная казнь

Порнозвезда из США Уитни Райт приехала в Иран, где ей грозит смертная казнь

Американка Уитни Райт приехала в Иран, хотя род её деятельности уголовно преследуется в этой стране.
article_image 18:33

Лукашенко заявил, что однополые браки привели к демографическому кризису в Евросоюзе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЛГБТ-движение привело к демографическому кризису в Европейском союзе.

article_image 14:36

Буланова сообщила, что встретила своего двойника в стриптиз-клубе

Будучи гостьей шоу на федеральном канале, Татьяна Буланова сообщила, что увидела свою "копию" в стриптиз-клубе, куда пришла пообедать в компании друзей.

article_image 14:35

Аль Пачино будет выплачивать на содержание младшего сына

29-летняя экс-возлюбленная 83-летнего американского актера Аль Пачино Нур Альфалла обязала актера через суд платить огромные алименты на содержание их общего наследника.