Огородники рассказали, как получить обильный урожай кабачков на одном кусте

19:45 2024-02-05
Огородники рассказали, как получить обильный урожай кабачков на одном кусте

Несмотря на то что кабачки южный овощ, он прекрасно радует богатым урожаем в умеренном климате.

Кабачки не сложно выращивать, на первый взгляд.

Но оказывается, не у всех огородников эти овощи хорошо растут, многие жалуются на то, что плохо завязываются плоды.

Первый совет: не высаживаем прошлогодние семена, так как они дают много пустоцветов.

Есть несколько маленьких хитростей, которые помогают увеличить урожай в несколько раз. Например, сажаем только урожайные сорта, гибриды.

Весной при высадке рассады кабачков устраиваем на грядках тёплые лунки, они должны быть больших размеров.

Заполняем их сухой травой со свежей крапивой, затем всё присыпаем землей,  подсыпаем  пол чайной ложечки нитроаммофоски и высаживаем рассаду.

Убираем первые завязи, 2-3 плода, срезаем, пока маленькие. Не позволяем перерастать плодам, они истощают куст.

В этом случае куст все силы будет пускать на образование семян, а это значит, что будет замедлятся образование других плодов.

Снимаем почти все пустоцветы, после этого появляется большое количество женских цветков.

Листья, лежащие на земле, обязательно удаляем, иначе растение может заболеть.

Корешок у листа всегда оставляем, так как он питает завязь. В начале цветения удаляем несколько хороших больших листьев, чтобы открыть цветы для опыления насекомым.

Мульчируем зелёной травой, поливаем обильно, но только тёплой водой. Подкармливаем травяным и зольным раствором.

При благоприятной погоде кабачки растут дружно и быстро. Прополка и рыхление требуются только молодым растениям. Когда кабачки подрастут, то весь уход заключается в поливе и сборе урожая.

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