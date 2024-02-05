Огородники рассказали, что важно знать о фитофторе

20:01 2024-02-05
Огородники рассказали, что важно знать о фитофторе

Одним из главных врагов дачников является фитофтороз — заболевание растений, которое атакует томаты и картофель

Фитофтороз — это заболевание, вызванное грибоподобными протистами под названием фитофтора. Опасность этого заболевания заключается в том, что, попадая в растение, оно полностью разрушает ткани.

На самом деле, пока фитофтора находится в почве, для растений она считается относительно безобидной, так как питается растительными остатками.

Благоприятными условиями для развития и размножения фитофторы является влажная почва, туманные ночи и прохладная погода — в таком случае протисты будут распространяться мгновенно.

При сухой же и жаркой погоде развитие фитофтороза в значительной степени замедляется, а споры погибают.

К основным предупредительным мерам по профилактике фитофтороза относят:

соблюдение севооборота;

дезинфекция теплицы или парника;

соблюдение технологии выращивания;

регулярное проветривание теплицы.

При выращивании томатов необходимо соблюдать оптимальную схему посадки. Нельзя высаживать растения слишком близко друг к другу. По мере вызревания плодов специалисты рекомендуют оголять нижний ярус.

Также необходимо использовать биологические средства защиты, которые начинают применять с момента зацветания и до конца сезона с интервалом 1 раз в неделю.

В дождливое лето лечение фитофтороза на помидорах придется проводить за 4-5 сеансов с перерывом 7-10 дней.

Последняя химическая обработка помидоров от фитофторы проводится не позднее, чем за три недели до снятия урожая. Хорошо влияет на повышение устойчивости томатов к болезни обработка регуляторами роста Эксиолом (1 мл на 3 л воды) или Оксигуматом (10 мл на 1 л воды).

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