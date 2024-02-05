Эксперты объяснили, как понять, что организму не хватает витамина D

20:06 2024-02-05
Эксперты объяснили, как понять, что организму не хватает витамина D

Дефицит витамина D повышает риск гипертонии и диабета второго типа в 2,5 раза, поэтому важно постоянно пополнять запасы этого элемента.

Вот эти признаки, по которым можно распознать недостаток витамина Д.

Ты потеешь больше обычного:

Самый явный признак — вспотевший лоб. Если это происходит при обычном режиме жизни и тебе все время жарко, стоит обратиться к врачу.

Ты чувствуешь слабость:

Постоянная усталость, даже если ты достаточно много спишь, тоже может указывать на дефицит витамина D. То же касается поднятия тяжестей: при нехватке этого витамина мышцы недостаточно крепки.

У тебя депрессия:

Особенно сезонная. Да, она может быть связана и с недостатком витаминов! Ученые считают, что витамин D может влиять на выброс серотонина и дофамина.

У тебя болят ноги:

Внезапные боли в ногах тоже могут быть вызваны малым количеством витамина D в организме. Если боль не проходит несколько недель без видимых причин, обратись к врачу.

Как получить витамин D?

Указанные выше симптомы неоднозначны, поэтому нужно сначала сдать анализ крови и проверить, в чем причина.

Стоит реже пользоваться защитным кремом (если погода позволяет) и ввести в рацион побольше рыбы, яиц, сыра, грибов, свежевыжатого апельсинового сока, молока, каш и йогуртов.

Наконец, помогут поливитамины, из которых получить нужную дозу витамина D проще всего.

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