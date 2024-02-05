Рыбацкие приметы и разные премудрости от опытных рыбаков

21:05 2024-02-05
Рыбацкие приметы и разные премудрости от опытных рыбаков

В рыбалке примет не меньше чем в любом другом деле, иногда суеверный рыболов и чихнуть не даст без разрешения.

Считается, что хорошее настроение, трудолюбие и верность всегда вознаграждается удачной рыбалкой.

И чтобы не остаться без улова, ни в коем случае на кануне рыбалки нельзя ругаться с домашними.

А наоборот, нужно помочь жене с работой по дому и выполнить супружеский долг.

Так же рыбалка не терпит суеты. Собираться на рыбалку надо неспешно и внимательно. Но чрезмерная кропотливость тоже ни к чему.

С уловом всегда тот, кто собирается тщательно, но недолго. И ни в коем случае, нельзя брать под рыбу огромный мешок.

По примете, размер улова, обратно пропорционален размеру мешка под рыбу.

Нельзя брать рыбу на рыбалку в любом виде, даже в консервах. И даже нежелательно есть рыбу на кануне рыбалки.

А еще многие не знают такой приметы: если осталась дома рыба с прошлой рыбалки, то клёв будет плохой.

Потому либо съедайте, либо раздавайте "прошлую" рыбу. Нептун не любит давать рыбу тому, у кого её итак уже излишек.

Еще нельзя брать на рыбалку вареные яйца. Яйца, разрешается брать с собой, только в сыром виде, и только для ухи.

Рыбак, должен, как и любой порядочный человек мыться. А вот бриться перед рыбалкой, ни в коем случае нельзя!

Иначе не видать рыбаку клева, как собственной бороды.

Всех своих "домашних жителей", надо сразу приучить правилу: нельзя желать удачи, когда вы едете на рыбалку.

А то ляпнут, сдуру то и все настроение на смарку. А коли хотят доброго слова сказать. Так пусть желают - ни хвоста, ни чешуи!

Нельзя заранее хвастать, что вы едете на рыбалку. И уж тем более, куда вы поехали - это секрет.

А выходя из дому, помните! Хорошо клюет у того, кто одел обувь с левой ноги при выходе из дому на рыбалку.

Но не только обувь важна в рыбалке. Вся рыбацкая одежда это один большой "костюм шамана".

И чем больше рыбалок видела одежда рыбака, тем лучше в этой одеже рыбалка.

А одевшись во все новое, можно вернуться с рыбалки и поклевки не увидав.

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