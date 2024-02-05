В Минске пьяный мужчина избил посетителя магазина из-за вымышленной кражи

21:09 2024-02-05
В Минске пьяный мужчина избил посетителя магазина из-за вымышленной кражи

Нетрезвый дебошир набросился с кулаками на клиента магазина в Минске. После задержания нападавший объяснил свои действия очень странным мотивом.

Пресс-служба милиции Минска сообщает, что в одном из столичных магазинов 52-летний местный житель напал со спины на молодого парня, который выбирал товар.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, благодаря чему стало известно, что агрессивный мужчина несколько раз ударил пострадавшего кулаком по лицу.

После задержания нетрезвый хулиган пояснил, что из-за обилия этилового спирта в крови ему показалось, что пострадавший парень якобы воровал товар в магазине. Характерно, что задержанный уже был судим.

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