У короля Великобритании Карла III диагностировали рак

Вечером 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца неожиданно сообщила о том, что недавно ставший королём Великобритании Карл III заболел раком и начал курс лечения. Отмечается, что король временно отказался от исполнения своих публичных обязанностей.

Известно, что 6 мая 2023 года Карл III официально вступил в должность короля Великобритании после смерти предыдущей королевы Елизаветы II.

8 сентября минувшего года королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. В момент смерти королева была окружена близкими родственниками и друзьями семьи.