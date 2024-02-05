В Подмосковье трое мужчин в балаклавах ограбили женщину на 22 млн рублей

Событие произошло в подмосковной деревне Ельня, где мужчин в балаклавах вторглись в частным дом и угрожали женщине пистолетом. Под влиянием угроз пострадавшая отдала преступникам деньги и ювелирные украшения, а общая сумма украденного превысила 22 миллиона рублей.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии по горячим следам задержали всех троих подозреваемых в ограблении и проникновении со взломом.

При обыске в жилище потенциальных преступников были обнаружены порядка 14 тысяч долларов, семнадцать мобильных телефонов и травматический пистолет.