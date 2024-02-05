Калининградский «Автотор» объявил о запуске бренда AmberAuto

В пресс-службе компании "Автотор" пояснили, чем они руководствовались при выборе названия для нового бренда: дело в том, что слово Amber с английского языка переводится как янтарь, а Калининградская область славится добычей данного ископаемого и своим автопромом.

В калининградском "Автоторе" заверили, что производство машин под брендом AmberAuto начнётся уже в 2024 году. Более того: бренд будет производить электромобили.

В рамках программы импортозамещения и суверенизации производства электрокары AmberAuto будут разрабатываться на исключительно российской технологической платформе.