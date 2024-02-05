В январе авторынок России покинули сразу 5 китайских моделей

Впрочем, данное обстоятельство никак не связано с санкциями или проблемным обслуживанием данных авто: в России прекратили продажу моделей, которые вскоре будут сняты с производства и заменены на новые.

В частности, в январе в России прекратили продавать три модели китайского бренда Changan. Речь идёт о моделях CS35 Plus, CS75 F и CS55, однако ещё четырнадцать моделей бренда Changan в России всё также можно найти.

В свою очередь китайский бренд Haval убрал с российского авторынка дизельный внедорожник H9, а фирма JAC больше не продаёт пикап T6 в России.