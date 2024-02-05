В Париже втрое подорожает парковка для кроссоверов и внедорожников

Согласно итогам парижского референдума, втрое подорожает парковка автомобилей с двигателем внутреннего сгорания снаряжённой массой свыше 1,6 тонн. Кроме того, новый парковочный тариф касается электрокаров массой более двух тонн.

Известно, что за повышение стоимости парковки для отдельных видов автомобилей проголосовало порядка 55 процентов парижан, однако процент явки на референдум не разглашается.

Интересен тот факт, что в 2023 году в Париже состоялся референдум по запрету электросамокатов в городе. 7,6 процентов жителей Парижа проголосовала за запрет такого вида транспорта в городе, после чего местное правительство узаконило это решение.