В январе производство бензина в России неожиданно сократилось

Сообщается, что за январь 2024 года объём производства бензина в России сократился до 3,49 миллионов тонн, что почти на два процента меньше, чем в январе 2023 года.

При этом на внутренний рынок России производители бензина отгрузили чуть более трёх миллионов тонн горючего. В то же время 442 тонн российского бензина пошло на экспорт.

Все российские энергокомпании сократили внешние продажи бензина, однако исключение составляет "Роснефть", внешние продажи которой неожиданно возросли сразу на 53 процента.