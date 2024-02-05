В январе производство бензина в России неожиданно сократилось

21:44 2024-02-05
В январе производство бензина в России неожиданно сократилось

Стало известно, что за 31 день января в России существенно упали объёмы производства бензина.

Сообщается, что за январь 2024 года объём производства бензина в России сократился до 3,49 миллионов тонн, что почти на два процента меньше, чем в январе 2023 года.

При этом на внутренний рынок России производители бензина отгрузили чуть более трёх миллионов тонн горючего. В то же время 442 тонн российского бензина пошло на экспорт.

Все российские энергокомпании сократили внешние продажи бензина, однако исключение составляет "Роснефть", внешние продажи которой неожиданно возросли сразу на 53 процента.

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