На продажу выставили 30-летний ВАЗ-2107 с пробегом менее 1600 км

Хозяин данного ВАЗ-2107 выставил свой автомобиль на продажу, разместив объявление на сайте "auto.ru". По словам владельца, автомобиль представлен в практически заводском состоянии и ни разу не красился.

У данной "семёрки" отсутствуют магнитола и сигнализация, стоит одно наружное зеркало заднего вида и штампованные диски, что в совокупности лишь повышает аутентичность авто, позволяя прочувствовать на себе дух целой эпохи.

ВАЗ оснащён мотором карбюраторного типа 1.5 впридачу с четырёхступенчатой механикой. Характерно, что с 1995 по 2023 год у автомобиля не менялся владелец, а пробег машины составляет ровно 1569 километров.