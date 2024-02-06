Австралийским женщинам хотят запретить бикини

Общенациональные дебаты разгорелись в Австралии из-за того, как одеваться женщинам за пределами пляжа. Инициировал их основатель молодежной благотворительной организации Иэн Грейс.

Он написал письмо мэру города Голд-Коста Тому Тейту с просьбой запретить бикини-стринги на улицах города, потому что женщины - как молодые, так и взрослые - даже благотворительные мероприятия посещают в таком виде, пишет Уahoo.com.

По словам активиста, мужчины в облегающих купальных трусах не "особенно эротичны", а женщины, которые носят маленькие плавки-бикини, "унижают" и "удешевляют" себя. Грейс посоветовал дамам "иметь порядочность прикрыться".

Мнения австралийцев по этому поводу разделились. Одни поддержали и даже поблагодарили Грейс за то, что он высказался, а другие назвали сексистом. Мэр Тейт также заявил, что не стоит диктовать женщинам, что им следует или не следует носить.