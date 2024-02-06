Дочь Майкла Джексона избавилась от 80 татуировок, чтобы пройти по Красной дорожке Грэмми

Пэрис Джексон претерпела серьезную трансформацию, чтобы принять участие в церемонии вручения премии "Грэмми" в 2024 году, пишет Уahoo.com.

Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона избавилась от многочисленных татуировок, чтобы пройти по Красной дорожке.

"Ни для кого не новость, что у 25-летней девушки множество татуировок на теле. Всего их более 80, однако ни одна из них не была замечена во время церемонии награждения", - написало издание.

Гадать о том, как она добилась такого безупречного внешнего вида, поклонникам не пришлось. Дочь легенды рассказала, что ее тату замазаны тональным кремом. По словам певицы, это заняло несколько часов.

Хотя Пэрис была довольна изменением своего образа, многие фанаты не разделили ее энтузиазма, заявив, что с рисунками на теле она для них понятна и красива. А другие - встали на защиту, заявив, что это все равно, что накраситься.