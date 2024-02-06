Ушел из жизни звезда «Глухаря» Александр Симонец

Актер Александр Симонец скоропостижно умер в Благовещенске. Причиной смерти звезды сериалов стала сердечная недостаточность, сообщает СтарХит со ссылкой на коллег актера.
В окружении артистка охарактеризовали его как доброго и отзывчивого человека, который был предан своей профессии.
«Александр Симонец сыграл много замечательных ролей. Но прежде всего он был искренним, глубоким и интеллигентным человеком. Уход такого талантливого артиста - невосполнимая утрата для культуры Амурской области. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Александра Павловича", - говорится в пресс-релизе.
На счету Александра Павловича есть не только работы в театре, но и в кино. Зрители хорошо знают его по ролям в таких сериалах, как «Дружная семейка», «Глухарь», «Возвращение Мухтара», «Кодекс чести» и других.
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