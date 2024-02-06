Вполне естественно пугаться большого роста бульмастифа

Эту породу обычно используют в качестве сторожевых собак из-за их темпераментного поведения.
Итак, если вам необходимо обеспечить надежную охрану своей безопасности, вам следует подумать о приобретении бульмастифа.
Эту породу обычно используют в качестве сторожевых собак из-за их темпераментного поведения.
Итак, если вам необходимо обеспечить надежную охрану своей безопасности, вам следует подумать о приобретении бульмастифа.
Мужчина унаследовал ее от отца-нациста. Картины переданы одному из музеев Швейцарии, а некоторые вернулись к наследникам былых хозяев.
Николас Кейдж подарил миру множество фильмов со своим участием, но в газеты он попадал не только по поводу успешного проката картины.
Состояние 93-летнего американского бизнесмена сегодня составляет 106 миллиардов долларов.
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