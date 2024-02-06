Гибрид волка порода собак которая особенно не предсказуема

Фактически, многие штаты даже приняли меры безопасности, чтобы гарантировать, что никто не владеет гибридом волка, объявив это незаконным.

В период с 1979 по 1998 год CDC сообщил о 14 смертях в Соединенных Штатах, вызванных гибридами волка.