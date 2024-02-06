Бультерьеры занимают первое место по количеству мышечной массы среди собак

Эта порода, получившая широкую известность благодаря своим большим яйцевидным головам, известна сильным “инстинктом добычи”, следовательно, она опасна и для мелких животных.

С 1979 года в США, в которой эти животные стали культовыми, начали вести страшную статистику нападений бультерьеров на людей.

43% всех смертельных атак собак записано именно на них.

При этом оказалось, что бультерьеры крайне обидчивы и мстительны.

94% нападений на детей произошло из-за того, что малыши кричали или громко плакали, тогда как для других пород это показатель был на уровне 42%.

Более страшной оказалась статистика летальных исходов – три нападения из десяти заканчивались трагедией.

Расследование всех этих случаев показало, что в 84 % этих инцидентов были виноваты хозяева, которые не предпринимали необходимых предосторожностей.

Самыми настоящими чудовищами, которые убивали в семи случаях из десяти, были полукровки из бультерьера и ротвейлера.