Рэпер Jay-Z выпил шампанского из статуэтки Grammy после своей победы

Накануне завершилась 66-ая церемония вручения премий Грэмми за достижение в сфере музыки. В авторской премии Dr. Dre победил рэпер Jay-Z, после чего исполнитель раскритиковал конкурс за субъективность.

По словам Jay-Z, его супруга Beyoncé многократно завоёвывала статуэтку Грэмми, однако певице ни разу не присуждали награду за лучший альбом.

Завершив свою речь, Jay-Z торжественно открыл бутылку шампанского, налив игристый напиток в свою призовую статуэтку, тем самым превратив её в некое подобие бокала.