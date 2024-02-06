Энтузиасты смогли запитать дрель от маленького двигателя V8

Для работы дрели не от электросети её подключили к двигателю V8 от компании Toyan. Данная фирма ворвалась на авторынок в 2015 году, специализируясь на миниатюрных движках, способных составить конкуренцию более крупным собратьям.

Рабочий объём мотора FS-V800 составляет 3,5 куба, однако это не мешает ему выдавать до 10500 оборотов в минуту. Система водяного охлаждения, два карбюратора и помпа с мехприводом делают настоящие чудеса, благодаря чему маленький мотор звучит как элитный суперкар.

Разумеется, такой мотор с лёгкостью запитал дрель. Комментаторы под видео с дрелью сходятся во мнении, что она не так удобна из-за закреплённого сверху мотора, но никто не может оспорить тот факт, что она полностью стационарна.