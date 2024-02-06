Немецкое ателье Manhart представило BMW MH2 560

Вышедший из-под пера мастеров тюнинга BMW M2 обрёл другое название, превратившись в& MH2 560 благодаря новому 560-сильному мотору. Стандартный BMW M2 способен выдавать лишь 460 лошадиных сил.

У стандартного BMW M2 из углепластика сделана только крыша, однако умельцы из ателье Manhart использовали данный материал при изготовлении накладки капота, решётки радиатора, вставки в передний бампер и другие элементы авто.

Кроме того, инженеры Manhart полностью заменили выхлопную систему BMW M2, предлагая различные конфигурации в зависимости от страны продажи, поскольку в разных государствах имеются свои экологические требования к автомобилям.